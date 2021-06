La Russie ne laissera pas le réalisateur Kirill Serebrennikov assister au Festival de Cannes

Il ne verra pas la Croisette, cette année encore. Absent en 2018 pour la présentation de Leto, le réalisateur russe Kirill Serebrennikov, 51 ans, ne sera pas en mesure de défendre lui-même son nouveau film, Les Petrov, la grippe, etc., sélectionné en compétition officielle lors du 74e Festival de Cannes, qui se déroule du 6 au 17 juillet prochain. "Kirill ne peut quitter le territoire", a indiqué lundi son avocat à l’AFP, confirmant la fermeté des autorités russes à l’égard de l’artiste qui ne pourra voyager à l’étranger qu’à partir de juin 2023.

En août 2017, Kirill Serebrennikov avait été arrêté durant le tournage de Leto et assigné à résidence plus d’un an et demi, accusé avec des associés d’avoir détourné environ 130 millions de roubles (1,8 millions d’euros) de fonds publics, alloués à sa troupe de théâtre entre 2011 et 2014. Des accusations qu’il a toujours contestées, ses proches estimant qu’il a été en réalité puni pour ses œuvres contraires aux valeurs traditionnelles et ses prises de positions en faveur de la communauté LGBT.