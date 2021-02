VIDÉO - La saison 4 de "The Handmaid's Tale" arrive le 28 avril : découvrez la bande-annonce

Bonne nouvelle pour les fans de The Handmaid's Tale. Repoussée en raison de la pandémie, la quatrième saison de la série incarnée par Elisabeth Moss arrivera enfin sur Hulu le 28 avril prochain. La chaîne a dévoilé les premières images de la série adaptée du roman de Margaret Atwood. Du côté de OCS, qui avait l’exclusivité sur la diffusion en France des trois premières saisons, aucune date de diffusion n'a encore été communiquée.

Mais une chose est sûre : cette nouvelle saison s'annonce explosive comme le montre le trailer. Bercé par You should see me in a crown, de Billie Eilish, on retrouve June, plus combative que jamais, bien décidée à prendre la tête de la rébellion contre le régime totalitaire de Gilead. "We don’t hide, we fight" ("On ne se cache pas, on se bat"), lance l'héroïne dont la détermination va faire trembler les dirigeants de cette dictature qui avilit les femmes.