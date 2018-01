La série "Games of Thrones" immortalisée dans une série de timbres en Angleterre

Car outre les lieux de tournage dont l'Irlande, notamment, pas mal d'acteurs de la série sont de nationalité britannique : de quoi faire la fierté du royaume. En tout, dix protagonistes évoluant dans les sept premières saisons de la série seront représentés sur ces timbres d'une valeur unitaire de 65 pence (environ 73 centimes d'euro).





Cinq autres timbres représentent le Trône de fer, le Roi de la nuit et ses Marcheurs blancs, des loups-garous, des dragons et des géants. "Comme la série, ils vont être très populaires", prédit le Royal Mail sur son site internet, où les timbres et produits associés (livrets, médailles, éditions limitées, etc.) peuvent être précommandés.