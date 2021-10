"Squid Game", plus gros démarrage de l'histoire de Netflix : la série qui rend tout le monde fou

C'est le phénomène de cette rentrée. Pas un jour ne passe sans qu'on parle de Squid Game. Le drame dystopique sud-coréen, lancé le 17 septembre sur Netflix, a été vu par 111 millions de foyers abonnés, un record pour un démarrage de série sur la plateforme, a indiqué le groupe mardi 12 octobre. "Squid Game a atteint 111 millions de fans - connaissant le plus gros démarrage pour une série" sur la plateforme, a tweeté Netflix.

Pour tous ceux qui seraient passés à côté, Squid Game suit l'histoire d'une centaine de personnes en proie à des difficultés financières qui se retrouvent à participer à une compétition d'une cruauté extrême et dont les épreuves sont inspirées par les jeux de notre enfance. Le but ? Être le dernier survivant et espérer ainsi plus de 30 millions d'euros. Malgré sa violence poussée à l'extrême, la fiction qui dénonce les dérives du capitalisme génère une fascination incroyable, rendant fou les fans.