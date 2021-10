"Squid Game" sur Netflix : les chiffres secrets de l’incroyable succès de la série coréenne

Mais comment sait-on qu’une série Netflix a cartonné ? Depuis son lancement, la plateforme américaine entretient le mystère sur la manière dont elle évalue la réussite de ses contenus. La société californienne donne le nombre d’abonnés qui ont regardé l’un de ses programmes – de préférence quand ça marche. En revanche elle ne précise pas s’ils sont allés jusqu’à bout ou s’ils en ont juste regardé quelques minutes. Elle ne dit pas non plus combien les films et séries lui rapportent, préférant focaliser sa communication sur ses revenus globaux et son nombre d’abonnés.