La sœur de Mariah Carey réclame à la star un million d’euros pour "détresse émotionnelle"

Elles ne se parlent plus depuis des années. Et leur relation ne risque pas de s’améliorer après la plainte déposée par Alison Carey contre sa sœur Mariah, de huit ans sa cadette. En cause ? The Meaning of Mariah Carey, l’autobiographie publiée en septembre dernier par la chanteuse américaine dans laquelle elle ne cache rien des troubles de son enfance.

Elle relate notamment que son aînée l’a droguée au valium quand elle avait 12 ans et qu’elle l’a brûlée avec du thé bouillant. Des accusations rejetées en bloc par la principale intéressée qui réclame à sa sœur 1,25 millions de dollars, soit un million d’euros, pour lui avoir causé "de manière intentionnelle une immense détresse émotionnelle".