La sortie de "Solo", le dernier épisode de "Star Wars", a ravi les fans à Cannes

"Star Wars" a toujours fasciné les grands et les petits avec ses héros et ses effets spéciaux. Pour l'avant-première de "Solo", film dérivé de la saga, le tapis rouge du Festival de Cannes a été gardé par les soldats de l'Empire. De l'autre côté des barrières, la foule a pu admirer les acteurs pour la séance photos.



