La statue de Johnny Hallyday sera bien installée à Paris malgré l’opposition des Verts

L'œuvre signée Bertrand Lavier et offerte par la galerie Kamel Mennour à la Ville comporte un mât en acier inoxydable représentant un manche de guitare, au sommet duquel trône, de manière inclinée, un modèle Fat Boy bleu métal de la célèbre marque de motos. Elle doit être installée sur le parvis de Paris-Bercy (POPB), où le chanteur décédé en 2017 a donné 101 représentations et où se déroulera un concert hommage le 14 septembre. À cette occasion, le parvis sera rebaptisé esplanade Johnny-Hallyday.

La sculpture qui rend hommage à Johnny Hallyday sera bien installée devant Bercy, à Paris. La décision a été entérinée ce mercredi 7 juillet en conseil municipal malgré l'opposition des Verts qui lui reprochent d'y faire figurer une Harley-Davidson. D'une hauteur de six mètres, la statue en question est une "confrontation poétique de deux emblèmes indissociables de la figure du rockeur : une guitare et une moto", explique la Ville dans le projet de délibération voté à une large majorité, mais rejeté par EELV.

Mais Emmanuelle Pierre-Marie, la maire EELV du XIIe arrondissement où se situe l'enceinte du POPB et qui avait retiré le sujet de l'ordre du jour de son dernier conseil d'arrondissement, a dénoncé une œuvre "pas à la hauteur - sans jeu de mots - de cet immense chanteur", notamment pour une "raison d'esthétisme". "L'œuvre nous semble davantage honorer une certaine marque de motos que Johnny Hallyday lui-même, dans une forme de pied de nez à certaines des politiques que poursuit notre majorité", a ajouté l'élue écologiste au lendemain de l'adoption d'une réforme qui prévoit le stationnement payant pour les deux-roues motorisés thermiques dans la capitale dès 2022.

"Oui, c'est une moto, mais elle ne pollue pas, c'est une œuvre d'art", a répliqué la maire PS Anne Hidalgo pour qui "l'une des fonctions de l'art" est de "susciter des controverses". "C'est un objet qui symbolise aussi cet artiste et je vous invite à élever le débat, à ne pas nous caricaturer nous-mêmes", a dit la possible candidate du PS à la présidentielle. "La Harley-Davidson et la guitare sont, c'est incontestable, tout à fait représentatives de Johnny Hallyday", a également estimé Raphaëlle Primet (PCF). "Les écologistes n'ont pas à réécrire l'histoire de la vie d'un artiste", a fustigé pour sa part Valérie Montandon (LR), dénonçant "l'impudence" d'EELV et rappelant les polémiques récentes sur le Tour de France, les aéroclubs ou les sapins de Noël.