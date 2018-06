La suite de "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu" en tournage à Chinon

La comédie "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu" a affolé le box-office en 2014. Elle avait notamment attiré 12 millions de téléspectateurs. Le film dressait un portrait acide d'une famille qui s'ouvre bien, malgré elle, à toutes les cultures et à toutes les religions. Un clan qui s'est encore agrandi et qui revient bientôt sur les écrans. Une de nos équipes a assisté au tournage de ce second volet.



