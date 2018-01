La Tapisserie de Bayeux va être prêtée aux Britanniques, une première en près d’un millénaire

Enfin une bonne nouvelle pour Theresa May en ces temps troublés de Brexit. Le quotidien britannique The Guardian rapporte ce mercredi que le Royaume-Uni va prochainement se voir prêter la Tapisserie de Bayeux pour la première fois en 950 ans. L’événement devrait être officialisé jeudi par Emmanuel Macron et la Première ministre lors du sommet franco-britannique, où de nombreux sujets sensibles devraient par ailleurs être abordés. Une façon de sceller l’amitié entre les deux pays malgré les circonstances.





Le journal précise que la cession de ce joyau quasi-millénaire du patrimoine français ne devrait toutefois pas se produire avant cinq ans. L'Elysée a de son côté fait savoir que ce "possible prêt" ne verra pas le jour avant 2020. Le temps de permettre au musée de Bayeux de s'assurer que l’œuvre dépeignant la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant et la bataille d'Hastings en 1066, monumentale par ses dimensions (près de 70 m de long pour 50 cm de large), pourra être transférée sans danger. "C'est un objet patrimonial extrêmement fragile qui fera l'objet de travaux de restauration très importants avant quelque transport que ce soit", souligne la présidence. Pas de détails, en revanche, quant au lieu qui l’accueillera.