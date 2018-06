La transhumance, une tradition qui ne se perd pas

A Manigod, en Haute-Savoie, 40 vaches et 110 chèvres parcourent près de sept kilomètres pour accéder au chalet d'alpage. C'est une tradition perpétuée par les habitants pendant laquelle familles et amis fêtent le début de l'été. Les bêtes, elles aussi, pourront profiter de la nature pour pouvoir fournir des produits de meilleure qualité.



