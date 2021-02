"La Traque", fiction de TF1 sur l'affaire Fourniret, arrive en avant-première sur Salto

C'est une fiction très attendue. Salto diffuse en avant-première La Traque, téléfilm unitaire de TF1 qui se penche sur le parcours du tueur en série Michel Fourniret, condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept fillettes, adolescentes et jeunes femmes entre 1987 et 2001. Réalisée par Yves Rénier, à qui l'on doit Je voulais juste rentrer chez moi (sur le sort de Patrick Dils, victime d'une erreur judiciaire) et Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi, la fiction, inspirée de l’ouvrage de Harold Cobert, La mésange et l'ogresse, retrace l'histoire du tueur en série, raconté du point de vue de sa femme, Monique Olivier.

La fiction débute en juin 2003, alors que Michel Fourniret vient d'être arrêté pour tentative d'enlèvement sur mineure. Alors qu'il ne risque que quelques mois de prison, deux enquêteurs sont persuadés qu'ils ont à faire à un tueur en série. Pour tenter de faire tomber le meurtrier, ils se retournent vers sa femme, Monique Olivier, bien décidés à la faire craquer.