"La vérité fait avancer" : Clémentine Célarié révèle avoir eu un cancer du côlon

"Quand on est dans ce moment-là, qui est en fait pour moi un moment de vie profond, où on se retrouve seul, durant la chimiothérapie où on est vautré comme une sorte de cachalot. Je me suis dit, bon il faut se fabriquer un médicament, et je me suis dit : 'Je vais faire ce livre, car j'avais besoin de m'adresser à quelqu'un', de m'adresser au public comme à un copain, ou un confident", a expliqué Clémentine Célarié.

Dans son ouvrage, l'actrice de 64 ans qui ne veut pas qu'on la regarde avec pitié aborde tous les sujets, sans tabou : la chimiothérapie, la perte de ses cheveux et même la première fois où elle retourne aux toilettes. "Ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu'on meurt : parfois les gens vous regardent comme si vous étiez mort, mais non on n’est pas mort, on est là et puis c'est tout", explique la comédienne qui pense que "la vérité fait avancer" et qu'elle peut aussi "peut soigner". "Si on reste dans l'hypocrisie, bien sûr qu'on ne risque rien, mais c'est dommage parce que ça ne contribue pas à guérir", estime-t-elle.