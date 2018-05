Le parc de la Villette fête ses 35 ans. Pour célébrer cet anniversaire, le site se transforme et décide d'ouvrir ses portes au grand public. Des animations ainsi que des visites guidées ont été organisées afin de plonger les visiteurs dans l’histoire de ce patrimoine architectural hors normes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.