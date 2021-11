Lââm évoque les circonstances de la mort de son mari : "On n'a rien compris, tout est allé si vite"

Elle est dévastée. Ce mardi 2 novembre, Lââm annonçait sur Instagram la mort de son mari, le DJ Robert Suber, qui a succombé à un cancer du pancréas. Depuis, l'ex-candidate de l'actuelle saison de "Danse avec les stars" continue de rendre hommage à celui qui partageait sa vie depuis plus de 25 ans. Inconsolable, elle est revenue sur la maladie qui a brutalement emporté le DJ qui, elle le rappelle était "bien plus que le mari de Lââm".

"Il était bien plus que ça. Les vrais savent. Un super artiste underground de Paris à New York à Los Angeles des grandes années 80 et 90. C’est juste par hasard qu’il a posé sa voix sur ma reprise de 'Chanter pour ceux'. On était heureux qu’il accepte. Et ensuite il s’est occupé de moi dans le bizness, il était tout pour moi. J’ai tout perdu", explique la chanteuse en légende d'une photo de son mari.