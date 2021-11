3 bonnes raisons d’attendre "House of Gucci" avec Lady Gaga

Plus qu’une marque, c’est une institution. Si elle continue à faire briller les podiums de la Fashion Week milanaise, la famille Gucci a connu son lot de désillusions. Et d’adversaires insoupçonnés.

Il est le dernier membre du clan Gucci à avoir dirigé l’entreprise familiale. Le 27 mars 1995, Maurizio Gucci est tué par balles à l’entrée de ses bureaux milanais. L’enquête finit par révéler que le crime a été commandité par son ex-femme, Patrizia Reggiani, pour protéger l’héritage de leurs filles. Celle que les médias italiens comparaient à Elizabeth Taylor l’appelleront désormais "la veuve noire". House of Gucci promet de revenir sur "plus de trois décennies de passions, trahisons, décadence, vengeance" achevées en meurtre. Un film qui ne plaît déjà pas à tout le monde, à commencer par la principale intéressée qui a passé 16 ans en prison.

La presse la surnommait Lady Gucci. Alors qui d’autre que Lady Gaga pouvait incarner à l’écran cette femme de poigne ? Le rôle de Patrizia Reggiani sonne comme un retour aux sources pour la chanteuse américaine, qui a puisé dans ses racines italiennes pour travailler son accent. Il marque surtout son retour sur grand écran trois ans après le phénomène A Star is born, qui lui avait valu une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice et l’Oscar de la meilleure chanson originale. Une cérémonie que l’interprète de "Born this way" pourrait retrouver l’an prochain grâce à sa transformation qui s’annonce des plus intrigantes.