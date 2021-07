Lady Kitty Spencer, la nièce de la princesse Diana, a épousé un milliardaire de 32 ans son aîné

Parmi les convives, des noms célèbres comme les chanteuses Pixie Lott et Ellie Goulding. Mais aucune trace des princes William et Harry ni du comte Spencer, le père de la mariée et frère cadet de la défunte Lady Di, qui d’après les médias britanniques n’a pu faire le déplacement en Italie. Lady Kitty Spencer a été amenée à l’autel par ses frères Louis et Sam. Les coulisses de la fête ont été partagés par certains invités sur leurs réseaux sociaux, dévoilant les serviettes brodées aux initiales des mariés, le pianiste qui a accompagné la réception ou les différents gâteaux servis aux gourmands.

Quant à la robe de mariée, elle a été dévoilée directement par son créateur. Italien, évidemment. Lady Kitty Spencer a fait appel à la maison Dolce & Gabbana, dont elle a été l’égérie à plusieurs reprises depuis 2017. D’inspiration victorienne et entièrement en dentelle, cette création unique faite main n’est pas sans rappeler la robe Alexander McQueen que portait Kate Middleton lors de ses noces avec le prince William il y a 10 ans. Sauf que sa cousine par alliance a vu les choses en grand. Ce n’est pas une mais cinq tenues qui ont été dessinées spécialement pour elle. Du diner du vendredi au brunch du dimanche, la mariée a multiplié les changements de toilettes pour des modèles toujours plus fleuris. Quand on aime, on ne compte pas. Surtout quand on a les moyens et une fortune estimée à plus de 93 millions d’euros.