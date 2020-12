Laeticia Hallyday et Jalil Lespert officialisent leur histoire d'amour

Ils ont décidé de dévoiler leur relation au grand jour. Alors que les tabloïds avaient annoncé leur histoire d'amour, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert viennent d'officialiser leur relation. Le comédien et réalisateur dont le documentaire sur l'affaire DSK cartonne sur Netflix a publié un cliché en noir et blanc où on le voit dans les bras sa chère et tendre. "Love", a commenté l'ex-compagnon de Sonia Rolland qui se trouve en ce moment à Saint-Barth.

Encore plus symbolique, c'est ensemble qu'ils ont rendu hommage à Johnny Hallyday pour les trois ans de sa disparition, lors de la traditionnelle veillée nocturne organisée par sa veuve sur sa tombe au cimetière de Lorient. Cette année, la maman de Jade et Joy s'y est rendu en compagnie de celui qui partage désormais sa vie, même si l'émotion reste encore intacte. "Trois ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité... Il nous manque plus que tout et aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire mais elles sont rares les journées sans lui... Rares car en vérité nous vivons ensemble chaque moment. Il nous manque plus que les mots parce qu'ils ne seront jamais assez forts pour exprimer cette douleur encore forte de son absence", avait-elle confié sur son compte Instagram.