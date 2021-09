"Il m’a redonné le goût à la vie" : Laeticia Hallyday raconte sa romance avec Jalil Lespert Laeticia Hallyday et Jalil Lespert à Marseillan, dans le Languedoc, en juillet dernier. − Laeticia Hallyday / Instagram

AMOUREUSE - À la veille de l’inauguration d’une esplanade Johnny Hallyday à Paris, sa veuve Laeticia se confie dans les colonnes du "Parisien". Pour la première fois, elle évoque sa nouvelle histoire d’amour avec l’acteur et réalisateur Jalil Lespert.

Laeticia Hallyday est de retour en France. La veuve de Johnny assistera ce mardi à l’inauguration de l’esplanade Johnny Hallyday et d’une œuvre en mémoire du rockeur, devant l’Accor Arena, l’ex-Bercy où il a donné quelques-uns de ses concerts les plus mythiques. À l’occasion cette journée hommage, qui se prolongera par un grand concert en direct diffusé sur France, la jeune femme s’est longuement confiée aux lecteurs du Parisien. "Retrouver Bercy sans lui, sa loge, c’est quand même vertigineux, ça fait mal", explique-t-elle. "Le deuil est un chemin très difficile, encore aujourd’hui. Il n’y a pas de remède. On apprend avec résilience à vivre avec. Le temps est notre meilleur allié et organiser cet événement a été comme une thérapie."

J’ai essayé de renouer le dialogue, d’apaiser les rancoeurs, les non-dits. Malheureusement on continue à se parler par avocat - Laeticia Hallyday, à propos de David et Laura

Après la longue bataille judiciaire qui l’a opposée aux enfants aînés de son ex-mari, Laeticia Hallyday assure qu’elle a tenté de les convier mardi. "Je ne pouvais pas imaginer cet événement sans eux", assure-t-elle. "J’ai essayé de renouer le dialogue, d’apaiser les rancœurs, les non-dits. Malheureusement on continue à se parler par avocat." David Hallyday aura ainsi refusé de venir interpréter "Sang pour Sang", le tube qu'il avait composé et interprété avec son père.

Pas de remariage en vue

Sur un registre plus positif, Laeticia évoque pour la première fois son histoire d’amour avec l’acteur et réalisateur Jalil Lespert, après avoir officialisé en photos sur les réseaux sociaux. "Jalil, c’est une rencontre vraiment inattendue et merveilleuse", avoue-t-elle. "Ça a commencé de manière un peu épistolaire, à l’ancienne, à l’été 2020, à travers des correspondances sur Instagram."

"On s’est mis à échanger sur nos enfants, sur la famille, sur nos valeurs. C’est un peu à la Gustave Flaubert", s’amuse la jeune femme. "Et on est tombés amoureux au fil du temps mais sans se voir. Et on s’est embrassés pour la première fois en octobre l’année dernière. Il m’a redonné le goût à la vie alors que je ne pouvais pas être heureuse sans trahir Johnny".

Si Jade et Joy "s’entendent très bien avec Jalil", Laeticia dément certaines rumeurs. "On commence à vivre ensemble à Los Angeles. Mais j’ai entendu parler de mariage avec lui, il n’en est pas question", tranche-t-elle. "En tout cas pas pour le moment. Je ne suis pas prête. Je ne pense pas que je me remarierai un jour."

Jalil Lespert, 45 ans, a débuté au cinéma en 1998 dans Nos vies heureuses, de Jacques Maillot. César du meilleur espoir masculin en 2001 pour son rôle dans Ressources Humaines de Laurent Cantet, il est passé à la réalisation avec succès, signant notamment le biopic Yves Saint Laurent avec Pierre Niney en 2014. Côté privé il est père de trois enfants, Aliosha né de sa relation avec l'actrice Bérangère Allaux, ainsi que de Kahina et Gena, qu'il a eu avec l'ex-Miss France Sonia Rolland.

Jérôme Vermelin

