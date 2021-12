Lambert Wilson assure avoir été "viré" de Greenpeace après ses critiques contre Florence Foresti aux César

Une prise de position critiquée par Lambert Wilson. "Je suis très en colère. C’est n’importe quoi. Si on estime qu’il y a quelques choses qui ne fonctionnent pas dans le fait que Polanski ait des nominations, alors on ne vient pas et on ne part pas au milieu de la cérémonie !", avait-il lancé assez sévèrement sur Franceinfo. "Oser évoquer un metteur en scène en ces termes… Et en plus qu’est-ce qu’on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l’énormité du mythe de Polanski ? Qui sont ces gens ? Ils sont minuscules", avait-il conclu.