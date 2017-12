Landes : découvrez le spectacle du Mirage Music-Hall

Dans un tourbillon de plumes, de strass et de paillettes, le Mirage est un rêve mais avec les yeux grands ouverts. C'est un cabaret qui emporte le public dans un univers chic et baroque. Tous les ingrédients du music-hall traditionnel y sont réunis. C'est dans une ambiance surchauffée que la fête prend place aussi bien sur scène que dans la salle.

