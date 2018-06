Lara Fabian achèvera sa tournée mondiale à Paris

Après Moscou, Los Angeles et Prague, Lara Fabian a fait un concert chez elle à Bruxelles. L'artiste a commencé sa tournée mondiale en février 2018 et va la terminer le 16 juin 2018 au Zénith, à Paris. Depuis près de 30 ans, Lara Fabian a tissé un lien avec son public. La chanteuse, avec sa maîtrise vocale inégalée, s’est fait connaître grâce à sa chanson intitulée "Je t’aime".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.