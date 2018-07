Laura Laune, la star d'Avignon !

La blonde et Belge Laura Laune est la star du festival d'Avignon. Derrière son visage d'ange se cache un petit diable qui ose absolument tout, à l'instar de son premier spectacle "Le diable est une gentille petite fille". L'humoriste est à la fois trash, irrévérencieuse et provocatrice, à l'image de ses idoles dont Benoît Poelvoorde. Professeur avant de devenir humoriste, elle a décidé de livrer son expérience dans son spectacle, de préférence à éviter de voir avec les enfants. Il faut également avoir du recul pour rire de son humour, d'autant plus qu'elle se lâche entièrement sur sa chaîne YouTube @LauraLaune.



