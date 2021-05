Laurence des Cars, première femme nommée à la tête du Louvre

En plus de deux siècles, elle est la première femme à accéder à ce poste. Laurence des Cars, la présidente du Musée d'Orsay, a été choisie par l'Élysée pour prendre la tête du Louvre, le plus grand musée du monde. L'annonce de sa nomination par Emmanuel Macron a été faite par France Inter. Elle succèdera le 1er septembre à Jean-Luc Martinez qui, en huit ans de mandat, l'aura rendu plus accessible à tous les publics, sans compter la mise en œuvre de projets nationaux et internationaux comme le Louvre Abou Dhabi.

Son projet, se félicite-t-on, vise à "accueillir la polyphonie du monde dans un musée en résonance" avec la société : place de la femme dans les collections, provenance des œuvres. "Ce qui a beaucoup intéressé le président, c'est qu'elle sente que les débats de société sont entrés dans les musées et regarde comment ne pas subir ces débats, mais les traiter par l'art et le spectacle vivant, en invitant notamment des artistes", a indiqué un conseiller de l'Élysée.

"Laurence des Cars aura à écrire une nouvelle page de l’histoire du plus grand musée du monde. Le Louvre doit se réinventer dans le monde de l'après-crise, devenir plus encore qu’aujourd’hui, un lieu de contemplation et de réflexion ouvert à tous", a réagi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Jean-Luc Martinez, 57 ans, briguait un troisième mandat et assurait l'intérim depuis le 13 avril. Il est nommé par Emmanuel Macron premier ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine. Il sera chargé de la poursuite de la politique des restitutions et de la lutte contre le trafic international d'œuvres d'art.

Jean-Luc Martinez aura aussi conduit l'important projet du Louvre Abou Dhabi, intensifié les prêts et dépôts en province. Et inauguré en 2019 un centre ultra-moderne de conservation des réserves, à Liévin, à côté du Louvre-Lens. Son approche pour compléter les ressources a été discutée. Ayant intensifié la commercialisation de la marque à de grandes enseignes (AirBnB, Uniqlo, Alibaba, etc), il a été accusé par ses adversaires de brader les symboles du Louvre. Ses opposants lui reprochaient aussi d'avoir freiné les expositions d'art contemporain dans la vénérable institution.

À l'Élysée, "on salue un bilan exceptionnel de Jean-Luc Martinez, qui aura réussi à rajeunir et à renouveler le public, à développer l'éducation artistique et les projets territoriaux". Jean-Luc Martinez et Laurence de Cars "se connaissent bien et se respectent" et le changement ne doit "être aucunement perçu comme un désaveu" mais répond à la volonté d'"ouvrir un nouveau chapitre" dans "une approche plus contemporaine, sociétale" du musée, ajoute un conseiller d'Emmanuel Macron.