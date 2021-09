"L’Origine du monde" : et si c’était le film le plus méchamment drôle de l’année ?

Jean-Louis (Laurent Lafitte) va mal. Mais vraiment très mal. La crise de la quarantaine ordinaire ? Un peu plus que ça puisqu’en se faisant examiner par Michel (Vincent Macaigne), son copain vétérinaire, il découvre que son cœur s’est arrêté de battre. C’est grave docteur ? De ce point départ à la lisière du fantastique, Sébastien Thiéry avait brodé une farce corrosive, mise en scène par Jean-Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point en 2013. Spectateur enthousiaste, l’acteur Laurent Lafitte a choisi de la porter à l’écran pour ses débuts de réalisateur, se réservant le premier rôle de ce qui est sans doute la comédie la plus méchamment drôle de l’année.

Depuis les seuls en scène qui l’ont révélé jusqu’à ses meilleurs rôles au cinéma - on pense au chanteur de charme de Elle l’adore de Jeanne Herry, au mari psychopathe de Elle de Paul Verhoeven mais aussi à Antoine, son personnage dans Les Petits Mouchoirs -, Laurent Lafitte excelle dans les situations où le rire côtoie dangereusement le malaise. La pièce de Sébastien Thiery lui offre un terrain de jeu idéal puisqu’à plusieurs reprises, on se dit que "non, pas possible, il ne va pas oser ?". Et puis si. Jouer avec les conventions sociales, questionner ce qui sépare le bon goût du mauvais. Se rire de nos névroses aussi, quitte à appuyer là où ça fait mal : c’est tout le sel de ce premier film qui ne passera jamais en prime time à la télé. Alors autant aller le voir au ciné, non ?