Laurent Maistret dans "Stars à nu" sur TF1 : "Ça a été assez facile jusqu'au moment où il a fallu enlever le caleçon"

Après une première édition couronnée de succès, "Stars à nu" fait son retour ce vendredi 4 février (pour les hommes) et le 11 février pour les femmes. Produite par Arthur, l'émission propose à des personnalités de préparer un spectacle d'effeuillage pour sensibiliser les téléspectateurs au dépistage du cancer. Parmi les candidats qui ont accepté de se prêter au jeu, on retrouve Laurent Maistret, candidat emblématique de "Koh-Lanta" et grand vainqueur de la septième saison de "Danse avec les stars", pour qui le programme a une résonance particulière. Après avoir durement lutté contre un cancer, sa maman Aïcha a succombé du Covid-19 en janvier dernier. Aux côtés de Gil Alma, Christophe Beaugrand, Cartman, Vincent Desagnat, Jeanfi Janssens et Camille Lacourt, Laurent Maistret a tout donné pour encourager le public au dépistage précoce du cancer du côlon qui touche plus de 40 000 personnes par an en France.

Pourquoi avez-vous accepté de vous lancer dans cette folle aventure ?

La production de l'émission m'avait déjà contacté pour la première saison, mais je n'avais pas pu la faire car j'étais parti au Mexique plonger avec des requins blancs. Ils savaient que ma mère avait eu un cancer et que c'était un sujet qui me touchait. J'ai accepté car je me suis dit que ce serait une bonne façon de pousser les gens à se faire dépister. Le côté danse me plaisait beaucoup aussi. J'avais envie de relever le défi tout en faisant passer un message pour ma mère.

Quel rapport entretenez-vous avec la nudité ? On vous a souvent vu torse nu dans "Koh-Lanta" ou "Danse avec les stars"…

En fait ça a été assez facile jusqu'au moment où il a fallu enlever le caleçon ! Je suis quelqu'un de très pudique à ce niveau-là. Même avec mes amis dans les vestiaires, je n'expose jamais mon sexe. Alors le faire devant un public, c'était hyper compliqué.