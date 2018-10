Le 9 octobre 1978, le jour où Jacques Brel est mort

Ce 9 octobre 2018, on célèbre le 40ème anniversaire de la disparition de Jacques Brel. La semaine du 8 octobre, TF1 consacre une partie de son journal de 13h pour lui rendre hommage. Pour cette deuxième journée, mettons à l'honneur la Belgique, son pays natal qu'il a chanté avec tant de force et de poésie. Tout au long de sa fulgurante carrière, Jacques Brel ne manquait pas de chanter ce pays ainsi que ses villes. Découvrez également les nombreuses traces de l'artiste au cœur de Bruxelles. Notons que sa mémoire est toujours défendue par sa fille France Brel, à l'origine d'une fondation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.