Le Banksy mis aux enchères au profit du service de santé britannique vendu 16,75 millions de livres

C'est une œuvre chargée d'histoire. "Game Changer" ("Voilà qui a changé la donne"), le célèbre tableau, que Banksy avait donné à l'hôpital de Southampton (sud de l'Angleterre) en mai 2020 pendant la première vague de l'épidémie de Covid-19, a été vendu 16,75 millions de livres, ce mardi, lors d'une vente aux enchères organisée par Christie's. La toile était estimée entre 2,5 et 3,5 millions de livres (2,9 et 4 millions d'euros). Cette œuvre en noir et blanc représente un petit garçon qui, après avoir jeté à la poubelle ses figurines de Batman et Superman, joue avec une poupée d'infirmière portant un masque et une cape.