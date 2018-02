Le carnaval de Moselle : découvrez les bals masqués où tout est permis !

Dans la région de la Lorraine, les bals masqués du Balla balla durent depuis des siècles. Tous les danseurs sont costumés et la musique a des accents germaniques. La tradition du carnaval en Moselle c'est aussi le couple princier. Ce sont des volontaires qui vont représenter la société carnavalesque de la région dans tous les villages. La musique ambiante, la danse et les déguisements incitent les habitants à la fête et au défoulement. Mais le soir du Mardi-Gras, la soirée est momentanément interrompue par la distribution de harengs marinés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.