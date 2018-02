Le Carnaval de Rio 2018 est lancé

Le coup d'envoi du Carnaval de Rio de Janeiro a été donné le vendredi 9 février 2018. Les défilés ont lieu au Sambódromo de l'avenue "Marquês de Sapucaí". Sur le thème de la Chine, Império Serrano, une des écoles de samba les plus traditionnelles, a ouvert le bal. Le spectacle du dimanche 11 février 2018 a rassemblé plus 72 000 personnes.



