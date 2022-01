Le chanteur Karim Ouellet meurt brutalement à 37 ans

Sa disparition a provoqué une vive émotion au Québec. Le chanteur Karim Ouellet est mort à l'âge de 37 ans. Comme le révèlent Radio-Canada et le journal La Presse, le corps sans vie de l'artiste a été retrouvé à son domicile dans la ville de Québec. "Une investigation est en cours portant sur le décès de M. Karim Ouellet. Nous ne pouvons donner plus de détails à ce stade-ci", a confirmé le Bureau du coroner mardi.

"C'est avec une profonde tristesse que nous, la famille, vous annonçons le décès de notre cher Karim", a écrit sa sœur la rappeuse Sarahmée sur Instagram. "Un fils, un frère, un ami et un musicien exceptionnel. Karim aura laissé sa marque dans nos cœurs pour toujours et nous continuerons de célébrer sa vie, son talent et son héritage. Merci pour ce torrent d'amour pour Karim, à ceux qui ont été touchés par ses mots et ses mélodies, continuons de faire résonner sa musique."