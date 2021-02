Le chanteur Robbie Williams va avoir droit à son biopic

Son parcours est méritait bien un film. C'est désormais chose faite. Le réalisateur Michael Gracey, à qui l'on doit la comédie musicale The Greatest Showman avec Hugh Jackman et Zac Efron, a annoncé qu'il préparait un long-métrage sur la vie de Robbie Williams. D'après Deadline, le biopic baptisé Better Man racontera l'incroyable ascension de chanteur anglais qui a débuté dans le groupe Take That à l'âge de 16 ans avant de devenir une star planétaire. Le film abordera également les aspects les plus sombres de la personnalité de l'artiste qui a dû se battre contre ses addictions à l'alcool et à la drogue.

Comme il l'a confié à Deadline, Michael Gracey a passé beaucoup de temps à discuter avec Robbie Williams pour trouver la meilleure façon de raconter son histoire. Si on ne sait pas encore qui incarnera le chanteur aux 80 millions d'albums vendus dans le monde, le réalisateur promet que son projet sera très spécial. "Concernant la façon dont nous représentons Robbie dans le film, c'est top secret. Je veux faire cela d'une manière vraiment originale", a expliqué Michael Gracey, laissant planer le mystère.