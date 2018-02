Le chanteur Salvatore Adamo revient sur scène

Salvatore Adamo a débuté sa tournée au Casino de Lille. En plus de ses tubes, il interprète sur scène de nouvelles chansons pleines de nostalgie. D'ailleurs, le chanteur sortira le 16 février un nouvel album intitulé "Si vous saviez". A bientôt 75 ans, il communique plus que jamais avec ses fans. Chaque concert dure près de deux heures trente.



