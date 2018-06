Mort de Joe Jackson : le clan rend hommage à son patriarche

La fille aînée de Joe Jackson, qui a connu une relation peu apaisée avec son père - connu pour être très sévère voire violent envers ses enfants - y est elle aussi allée de son hommage sur Twitter : "Je t'aimerai toujours ! Tu nous as donné la force, tu as fait de nous l'une des familles les plus connues du monde. Je t'en suis extrêmement reconnaissante, je n'oublierai jamais les moments passés ensemble", a écrit la chanteuse et productrice.