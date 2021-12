Le comédien Jussie Smollett reconnu coupable d'avoir mis en scène son agression raciste

C'est un revers pour Jussie Smollett. L'acteur américain a été reconnu coupable jeudi par un tribunal de Chicago d'avoir mis en scène en 2019 une agression raciste et homophobe dont il se disait victime et qui avait provoqué une vague d'indignation à l'époque aux États-Unis. Le comédien âgé de 39 ans, afro-américain et homosexuel, était accusé d'avoir "planifié" une fausse agression en payant 3.500 dollars à deux frères d'origine nigériane, et d'avoir menti plusieurs fois à la police dans ses dépositions.

La peine sera prononcée ultérieurement. Il encourt trois ans de prison, mais pourrait être condamné seulement à des travaux d'intérêt général. Selon les médias américains, l'avocat de Justin Smollett, Nenye Uche, a annoncé que l'acteur comptait faire appel. "Nous sommes à 100% confiants que nous allons gagner ce cas en appel", a-t-il déclaré durant une conférence de presse après l'énoncé du verdict.

Vedette déchue de la série télévisée à succès Empire, Jussie Smollett plaidait non coupable. Il a toujours assuré avoir été attaqué en pleine nuit le 29 janvier 2019 dans une rue de la métropole du nord des États-Unis par deux hommes masqués, affirmant être des partisans du président Donald Trump. Ils l'auraient frappé en proférant des insultes racistes et homophobes et lui auraient mis un nœud coulant autour du cou. "Ça n'était pas un canular", a-t-il affirmé lundi lors d'un témoignage très attendu, démentant "à 100%" les accusations.