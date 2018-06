Le Comte de Bouderbala 2 au théâtre Le République

Après huit ans de tournée pour son premier spectacle qui a réuni 1,5 million de spectateurs, le Comte de Bouderbala se retrouve à l'affiche du théâtre Le République. L'humoriste originaire de Saint-Denis, de son vrai nom Sami Ameziane, est un ancien joueur international de basket-ball. Si dans son premier show, il se moquait des fautes de français des rappeurs, il s'attaque cette fois-ci aux chansons françaises et à d'autres actualités. Sa voix, son intonation et sa manière de raconter les choses font notamment son succès. Vous le retrouverez également sur la scène de l'Alhambra, à Paris, à partir du 4 octobre et ensuite dans les autres villes de la province.



