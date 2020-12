Le couscous du Maghreb entre au patrimoine immatériel de l'Unesco

Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie ont vu leur candidature commune pour faire entrer le couscous au patrimoine mondial de l'Unesco couronnée de succès. Une fois n'est pas coutume, les quatre pays se sont associés autour du dossier "savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous", sans s'en disputer la paternité. L'initiative a soulevé des espoirs quant à un possible rapprochement politique. Le couscous a en tout cas reçu une reconnaissance aussi bien gastronomique que culturelle de la part de l'institution des Nations unies. Ce plat populaire à base de semoule de blé dur, d'orge ou de maïs, servi avec légumes et viande ou poisson savamment épicés est typique d'Afrique du Nord.