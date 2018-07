Le deuxième volet de Tamara sort en salles

Tamara est une jeune provinciale qui débarque à Paris et qui va se retrouver, faute de logement, à vivre en colocation avec son ex. Des rôles qu'Héloïse Martin et Rayane Bensetti interprètent à la perfection. Le premier volet du film, sorti en 2016, a été un succès et a séduit 800 000 spectateurs, notamment les jeunes. Le personnage est, au départ, celui d'une bande dessinée qui compte actuellement 16 albums.



