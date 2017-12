Le fabuleux destin de Louane

Plusieurs personnalités nous ont fait rêver tout au long de cette année 2017. Parmi elles, Louane, une jeune femme qui réunit les talents de chanteuse et d'actrice. Elle s'est notamment illustrée dans le premier rôle de La Famille Bélier en décrochant le César du meilleur espoir féminin en 2015. Retour sur son parcours.



