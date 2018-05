Le Festi'Théâtre de Biozat fête ses dix ans dans une grange

Beaucoup croient qu'il faut de grandes salles de spectacle pour faire des manifestations culturelles de qualité. Mais la commune de Biozat, dans l'Allier, nous prouve le contraire. Dans ce village de 800 habitants, des amateurs de théâtre ont décidé de partager leur passion et ce, depuis dix ans déjà. Pour fêter cet anniversaire, une grange fait office de salle de spectacle. Et pour l'occasion, les organisateurs ont convié dix troupes de théâtre amateur pour présenter dix pièces durant les dix jours de festival. Ici, la salle semble conquise, ce qui pousse les comédiens à se surpasser. Si rapprocher la culture et la ruralité était le but du festival, le pari semble gagné.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.