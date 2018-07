Le Festival d'Avignon, une plongée dans l'histoire

Fondé en 1947 par Jean Vilar, le Festival d'Avignon est un passage obligé pour les politiques depuis sa création. La 72ème édition débute ce vendredi avec "Thyeste" de Thomas Jolly à l'honneur pour la partie "in". Pour le festival "off", la ville deviendra une scène géante avec plus de 1 530 spectacles joués dans 133 lieux. Notons que l'événement prendra fin le 24 juillet prochain. Découvrez en images les faits marquants de ces dernières années et la compilation de nos reportages.



