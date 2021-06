Le Festival de la BD d’Angoulême récompense l’Américain Chris Ware sur fond de contestation

Si le choix du lauréat du Grand Prix du Festival d’Angoulême ne souffre aucune contestation, il s’est effectué dans un contexte inédit. Finaliste les trois années précédentes, l’auteur américain Chris Ware, 53 ans, a reçu ce mercredi la plus haute distinction du célèbre festival de bande-dessinée. En raison de la pandémie, la ville du sud-ouest de la France n’a pu accueillir son public en janvier, repoussant l’attribution de sa récompense à juin dans l’espoir de conditions plus favorables, avant d'y renoncer.

Au premier tour, une partie d’entre eux ont en effet porté leur voix sur Bruno Racine, un haut fonctionnaire qui a rendu en janvier 2020 un rapport proposant un statut plus avantageux pour les auteurs en général. Ses propositions sont restées lettre morte. Une fois ces votes nuls écartés, Chris Ware s'est retrouvé au second tour face à deux Françaises, Pénélope Bagieu et Catherine Meurisse, qu'il a devancées. Les résultats du premier comme du second tour ne sont pas divulgués.

Natif du Nebraska, l'auteur de Jimmy Corrigan et de Rusty Brown rejoint des légendes de la BD principalement européennes telles que Franquin, Wolinski, Zep, mais aussi trois compatriotes, Art Spiegelman, Bill Watterson et Richard Corben. Il succède au Français Emmanuel Guibert auquel le Musée d'Angoulême consacre une exposition fermant ses portes dimanche.