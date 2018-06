Le feu de la Saint-Jean, une tradition qui date du Moyen Âge

Depuis le Moyen Âge, la tradition du feu de la Saint-Jean est célébrée chaque année au début de la période estivale. Elle permet de fêter le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. À Lens, dans la Somme, la procession a commencé à la tombée de la nuit. Les visiteurs ont été très nombreux et onze pompiers ont été mobilisés pour assurer leur sécurité.



