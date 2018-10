Un documentaire sur l'astronaute français Thomas Pesquet est sorti en salles ce mercredi. Il a pour titre "16 levers de soleil" et est réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff. Il montre des images époustouflantes sur la vie dans un vaisseau spatial. L'astronaute s'est vite aperçu qu'il devait s'occuper de plusieurs tâches durant les six mois de son voyage à 450 km de la Terre et à 28 000 km/h. Quid des détails sur ses activités professionnelles et personnelles durant son épopée ?