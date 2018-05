Le film bouleversant de Christophe Honoré en compétition au 71e Festival de Cannes

Deux jeunes acteurs français sont à l'affiche du nouveau film de Christophe Honoré. Il s'agit de Pierre Deladonchamps et de Vincent Lacoste dans le rôle de deux hommes qui s'aiment mais aussi maudits par le SIDA. "Plaire, aimer et courir vite" entre en compétition à la 71e édition du festival de Cannes. Un récit intime qui a plutôt été bien accueilli à Cannes.



