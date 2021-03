Le frère de Mariah Carey porte plainte contre la chanteuse après la parution de son autobiographie

C'est une autobiographie qui ne passe pas mais alors pas du tout. Quelques semaines après avoir été attaquée par sa sœur Alison, Mariah Carey se retrouve cette fois dans le viseur de son frère, Morgan, 61 ans. Ce dernier n'a pas digéré la publication de The Meaning of Mariah Carey, le livre dans lequel la célèbre chanteuse ne cache rien sur sa vie et notamment sur les troubles vécus pendant son enfance.

Comme le dévoile Variety, Morgan Carey a déposé une plainte ce mercredi devant la Cour Suprême de New York pour diffamation et détresse émotionnelle. Il accuse sa petite sœur d’avoir volontairement fait des commentaires "faux et diffamants" ayant causé "des dégâts sérieux à sa réputation et pour ses affaires personnelles et professionnelles". Sa plainte vise également la co-auteure de l'ouvrage, Michaela Angela Davis, ainsi que Macmillan Publishing Group, qui a édité le livre et Andy Cohen, impliqué dans la publication via Andy Cohen Books.