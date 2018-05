Le Gang des escabeaux se met en place pour le Festival de Cannes

C'est l'heure des derniers préparatifs sur la Croisette. Tout comme le célèbre tapis rouge, le fameux Gang des escabeaux, lui aussi, se met en place. Des passionnés qui entendent réserver des places de choix pour prendre les plus belles photos des stars sur le tapis rouge. Les plus organisés ont scotché leur nom directement sur le trottoir. Mais leur liberté risque d'être limitée en raison du dispositif de sécurité renforcé.



