Le gouvernement va déclarer la guerre aux sites de streaming illégaux

Regarder un film ou une série sur un site illégal de streaming n’a jamais été aussi facile. Alors que le manque à gagner pour les producteurs est évalué à plus d’un milliard d’euros, le ministre de la Culture, François Nyssen, souhaite durcir la législation pour enrayer ce phénomène.





Elle vient ainsi d'annoncer réfléchir à la création d’une liste noire des sites de streaming illégaux "actualisée en permanence" dans le but de bloquer leur accès ou de supprimer leur référencement. Cette mission pourrait être confiée à Hadopi (la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet), connue jusqu'ici pour les avertissements qu'elle adressait aux internautes pirates. D’ailleurs le nom d’Hadopi pourrait changer. "La réponse Hadopi n'est plus adaptée car le piratage se fait aujourd'hui à 80% par le streaming", a souligné Françoise Nyssen.