Le Grand Bleu, trente ans après, fascine toujours

A Cannes, on a fêté les 30 ans du Grand Bleu, vendredi 11 mai 2018. Ce film a profondément marqué les neuf millions de fans, ceux qui l'ont tourné comme l'acteur Jean-Marc Barr, mais aussi des sportifs qui en ont été inspirés. Ceux qui ont travaillé avec Luc Besson, le réalisateur, s'en souviennent encore.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.