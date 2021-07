Le livre "Harry et Meghan, libres" s’offre une nouvelle édition avec des révélations inédites

DRAMA, DRAMA, DRAMA - La biographie non autorisée des Sussex ressortira le 31 août avec un épilogue détaillant les derniers mois du couple, de l’interview donnée à Oprah Winfrey à la naissance de Lilibet. De quoi rouvrir des plaies pas encore tout à fait pansées avec les Windsor ?

Un an qu’il hante les librairies. Sorti à l'été 2020, Harry et Meghan, libres (Finding Freedom en VO) semble presque obsolète tant la vie du couple a connu mille péripéties depuis. Les auteurs du livre confession ont préféré rattraper leur retard en proposant une nouvelle édition de leur ouvrage, enrichie de tous les petits bonheurs et les grands drames qu’ont connus le duc et la duchesse de Sussex ces derniers mois. L’éditeur Harper Collins a ainsi annoncé la mise en vente le 31 août d’une "version mise à jour" qui promet notamment de livrer "les coulisses de l’interview révolutionnaire" accordée à Oprah Winfrey en mars dernier.

Meghan a aidé les auteurs... par l'intermédiaire d'une tierce personne

Le livre assure aussi qu’il donnera "des détails sur le déménagement du couple en Californie", leur nouvelle vie professionnelle et l’avenir d’Archewell Productions ainsi que "les défis permanents auxquels ils font face en ce qui concerne la vie privée et la presse britannique". Un communiqué de la maison d’édition souligne que "le voyage émotionnel de Meghan, de la perte d’un enfant à la naissance de sa fille" et "le chagrin ressenti par le couple à la mort du prince Philip" seront évoqués. Autant dire que les auteurs ratissent large pour être certains de ne rien oublier.

Meghan et Harry ont toujours martelé ne pas avoir participé à l’écriture de ce livre. Certains détails, très personnels, laissaient pourtant présager le contraire. Au point que certains ont tenté de s’en servir comme d’une arme symbolique contre les Sussex et leur combat pour la vie privée. Harry et Meghan, libres a notamment été utilisé par le tabloïd Mail on Sunday dans sa guerre judiciaire contre l’ancienne actrice, qui avait porté plainte après la publication d’une lettre rédigée de sa main et envoyée après son mariage à son père Thomas Markle. La duchesse a fini par reconnaître qu’elle avait collaboré de manière indirecte à la biographie non officielle sur son couple. Elle a admis avoir autorisé un de ses amis à s’épancher auprès des auteurs du livre sur sa relation avec son père "pour éviter toute représentation erronée à l’avenir".

Mais si le couple a permis ça, n’aurait-il pas pu le faire sur d’autres informations ? Écrit par deux journalistes proches du couple, Omid Scobie et Carolyn Durand, le livre est extrêmement favorable aux Sussex dont les mérites sont vantés à chaque page. Et devraient l’être à nouveau dans les ajouts du mois prochain. L’annonce de cette nouvelle édition intervient une semaine après celle de l’arrivée prochaine des mémoires du prince britannique, qui jure de raconter la vérité et rien que la vérité sur "l’homme qu’il est devenu". Comme à son habitude, le palais de Buckingham n'a pas officiellement réagi à ces deux publications. Mais nul doute que personne chez les Windsor n'a envie de voir renaître les tensions qui pourrissent la famille royale britannique depuis de longs mois. À défaut d’un jour régner sur l’Angleterre, voilà Meghan et Harry déjà prêts à conquérir les librairies.

Delphine DE FREITAS

